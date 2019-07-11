Синоптики рассказали в каких областях нужно остерегаться пожаров

Автор: Укргидромецентр

11-12 июля, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в некоторых областях Украины.

Опасные погодные условия прогнозируют в Винницкой, Черкасской, большинстве районов Ровенской, Полтавской областей. А также Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской областей, сообщает Украинский гидрометцентр.

Также чрезвычайный уровень пожарной опасности остается в оккупированном Россией Крыму.

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В Ивано-Франковской области на горе Поп Иван падает снег с дождем.

"По состоянию на 14:05 на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег с дождем, ветер западный 7-8 м/с. Температура воздуха + 3ºС", - сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.