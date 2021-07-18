Синоптики рассказали, когда ожидать похолодания в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 225
ара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
ара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
1 Просмотров: 801
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 621
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Просмотров: 738
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 396
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Просмотров: 2943
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Просмотров: 1485
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 5094
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 774
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 225
Фото
Все фото
6
5
12
5
5
Под Мариуполем нашли захоронение срубной культуры
Под Мариуполем нашли захоронение срубной культуры
Под Мариуполем прошли учения нацгвардейцев
Под Мариуполем прошли учения нацгвардейцев
ара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
ара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В Украине пик цветения живописной фотозоны: &quot;лавандовые&quot; кадры показали в сети
В Украине пик цветения живописной фотозоны: "лавандовые" кадры показали в сети
Видео
Все видео
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Божественная мелодия: бельгийский костел заиграл колоколами гимн Украины
Божественная мелодия: бельгийский костел заиграл колоколами гимн Украины
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 738
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2205
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 612
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 693
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 351
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 387
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
воскресенье, 18 июля 2021 22:10

Синоптики рассказали, когда ожидать похолодания в Украине

  Комментировать
Синоптики рассказали, когда ожидать похолодания в Украине
Фото: Pixabay

В Украине в ближайшее время начнет холодать. Температура воздуха снизится до +21 градуса. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Завтра, 19 июля, температура воздуха начнет снижаться в западных областях страны. Сбить жару также помогут ливни, которые завтра прогнозируют на западе и севере Украины. В понедельник на термометрах в западных областях будет от +24 до +26, на остальной территории температура будет выше +30 градусов.

Во вторник, 20 июля, температура воздуха на западе Украины местами снизится до +21 градуса, а на севере столбики термометров опустятся до +25. В южные области придут дожди, но на температуру воздуха это не повлияет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали ткань для охлаждения тела в жару

В течение недели температура будет снижаться и в остальных областях. Так, уже 23 июля, самой высокой отметкой на термометрах будет +27 - в южных областях. На остальной территории температура воздуха будет колебаться от +21 до +24 градусов. Осадков в пятницу уже не прогнозируют.

На Киевщине 17 июля во время урагана погибли два человека. Один человек попал в больницу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Синоптики рассказали, когда ожидать похолодания в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Могилу патриарха Владимира каждую ночь охраняли добровольцы

Самое читаемое
Гороскоп на 17-18 июля: какие знаки имеют шанс разбогатеть
Гороскоп на 17-18 июля: какие знаки имеют шанс разбогатеть
 Просмотров: 9234
Автора самого скандального пенальти на Евро-2020 выгоняют из клуба
Автора самого скандального пенальти на Евро-2020 выгоняют из клуба Просмотров: 5400
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 3 Просмотров: 3096
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
17
 Просмотров: 2943
Гороскоп на 18 июля: у кого появится шанс изменить свою жизнь к лучшему
Гороскоп на 18 июля: у кого появится шанс изменить свою жизнь к лучшему
 Просмотров: 2790
Общество
Под Мариуполем нашли захоронение срубной культуры
Под Мариуполем нашли захоронение срубной культуры
6
 Просмотров: 198
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 1008
Через что придется пройти, чтобы пересечь белорусско-украинскую границу
Через что придется пройти, чтобы пересечь белорусско-украинскую границу
 Просмотров: 225
На Киев идет гроза
На Киев идет гроза Просмотров: 747
Под Мариуполем прошли учения нацгвардейцев
Под Мариуполем прошли учения нацгвардейцев
5
 1 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
6
Июльская встреча Зеленского с Байденом не состоится - СМИ
3
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
3
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
1
Выяснили причину аварии автобуса, что перевернулся в кювет с пассажирами
1
"Шахтер" почти не тренировали – Грачев
Голосов: 56753
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть