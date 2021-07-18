Синоптики рассказали, когда ожидать похолодания в Украине

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В Украине в ближайшее время начнет холодать. Температура воздуха снизится до +21 градуса. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Завтра, 19 июля, температура воздуха начнет снижаться в западных областях страны. Сбить жару также помогут ливни, которые завтра прогнозируют на западе и севере Украины. В понедельник на термометрах в западных областях будет от +24 до +26, на остальной территории температура будет выше +30 градусов.

Во вторник, 20 июля, температура воздуха на западе Украины местами снизится до +21 градуса, а на севере столбики термометров опустятся до +25. В южные области придут дожди, но на температуру воздуха это не повлияет.

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В течение недели температура будет снижаться и в остальных областях. Так, уже 23 июля, самой высокой отметкой на термометрах будет +27 - в южных областях. На остальной территории температура воздуха будет колебаться от +21 до +24 градусов. Осадков в пятницу уже не прогнозируют.

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