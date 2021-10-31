Синоптики рассказали, каким будет начало ноября в Украине

Синоптики рассказали, какой погоды ждать в первые дни ноября. Фото: tsn

В понедельник, 1 ноября, в большинстве областей Украины осадки маловероятны.

Ветер будет юго-восточным, в западных областях порывистым. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник в большинстве южных, центральных и северных, днем ​​и в восточных областях и в Карпатском регионе возможен небольшой дождь.

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В Киевской области и в столице 1 ноября без осадков, 2 ноября утром и днем ​​небольшой дождь, от +8 до +13°.

Во вторник в столице столбики термометров прыгнуть вниз, до +7-8°, возможен дождь. В среду снова потеплеет.

3 ноября и 4 ноября синоптики прогнозируют практически во всех регионах кратковременные дожди с сохранением теплой погоды.

На выходных ждет комфортная погода с ясным небом, солнцем и температурой воздуха +10...15°C, в западных областях предположительно до +18°C.