Синоптики рассказали, каким будет начало ноября в Украине

В понедельник, 1 ноября, в большинстве областей Украины осадки маловероятны.
Ветер будет юго-восточным, в западных областях порывистым. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Во вторник в большинстве южных, центральных и северных, днем и в восточных областях и в Карпатском регионе возможен небольшой дождь.
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В Киевской области и в столице 1 ноября без осадков, 2 ноября утром и днем небольшой дождь, от +8 до +13°.
Во вторник в столице столбики термометров прыгнуть вниз, до +7-8°, возможен дождь. В среду снова потеплеет.
3 ноября и 4 ноября синоптики прогнозируют практически во всех регионах кратковременные дожди с сохранением теплой погоды.
На выходных ждет комфортная погода с ясным небом, солнцем и температурой воздуха +10...15°C, в западных областях предположительно до +18°C.
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