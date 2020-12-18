Синоптики рассказали, будет ли снег

 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 486
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 306
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1557
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 513
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 756
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 378
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4572
Фото
Все фото
6
8
10
4
6
Украинцам продемонстрировали новые пассажирские вагоны с дополнительными удобствами
Украинцам продемонстрировали новые пассажирские вагоны с дополнительными удобствами
Открыли художественную академию
Открыли художественную академию
Директора биржи подозревают в афере на 24 млн гривен
Директора биржи подозревают в афере на 24 млн гривен
Неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ
Неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
Видео
Все видео
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Видно только глаза: в столичном метро пассажир не дал шансов Covid-19
Видно только глаза: в столичном метро пассажир не дал шансов Covid-19
Медик требовала взятку из раненых бойцов
Медик требовала взятку из раненых бойцов
За сутки коронавирус подтвердили у более чем 12 тыс. украинцев
За сутки коронавирус подтвердили у более чем 12 тыс. украинцев
От коронавируса за сутки умерли 264 украинца
От коронавируса за сутки умерли 264 украинца
Интервью
1/5
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1080
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 666
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 234
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4680
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 720
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2020
1 Просмотров: 342
Геній одного тижня
5 липня 1982-го запам'ятаю назавжди. Маю 15 років і нудьгую до вечора — чекаю на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія—Італія. ...
пятница, 18 декабря 2020 08:19

Синоптики рассказали, будет ли снег

  Комментировать
Синоптики рассказали, будет ли снег
В Украине 18 декабря будет облачно, но сухо. Фото: pixabay.com

В Украине сегодня, 18 декабря, будет облачно, но сухо.

На востоке страны ожидается от -1 до +2 градусов выше нуля. В северных областях - от -1 до +1 градуса тепла, сообщили в Укргидрометцентре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 2020 стал одним из самых жарких - ООН

На западе страны температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов выше нуля. Теплее всего будет в Ужгороде - воздух прогреется до 6 градусов.

В южных областях температура воздуха будет в пределах от 0 до 5 градусов с отметкой плюс.

В новогоднюю ночь погода в Украине не будет морозной. Ожидается мокрый снег или снег с дождем, который превратится в гололед в центральных, северных и северо-восточных областях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Синоптики рассказали, будет ли снег». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Открыли художественную академию

Самое читаемое
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 22752
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси Просмотров: 16282
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
 Просмотров: 15291
Врач посоветовал, какие анализы сдать после коронавируса
Врач посоветовал, какие анализы сдать после коронавируса Просмотров: 9414
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 9171
Общество
Когда ждать зимнего солнцестояния в 2020 году
Когда ждать зимнего солнцестояния в 2020 году Просмотров: 9
Авиакатастрофа самолета МАУ: в Киеве установят мемориал погибшим
Авиакатастрофа самолета МАУ: в Киеве установят мемориал погибшим Просмотров: 27
Когда начнется вакцинация врачей от Covid-19
Когда начнется вакцинация врачей от Covid-19 1 Просмотров: 117
Коронавирус в Украине: как изменились цифры на конец рабочей недели
Коронавирус в Украине: как изменились цифры на конец рабочей недели Просмотров: 432
Украинцам продемонстрировали новые пассажирские вагоны с дополнительными удобствами
Украинцам продемонстрировали новые пассажирские вагоны с дополнительными удобствами
6
 Просмотров: 2448
Больше всего комментируют
9
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
6
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
6
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
4
Зеленский созывает украинских послов на совещание
2
В законопроекте обнаружили угрозу для языка
Голосов: 54440
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть