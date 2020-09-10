Синоптики радуют теплым прогнозом

Следующие несколько дней в Украине будет тепло. Фото: Pixabay

Жара сохранится в Украине в ближайшие дни.

До конца этой недели и в начале следующей осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 11 сентября, по всей Украине ожидается сухая и солнечная погода, температура днем ​​поднимется до +21 ...29°C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупреждают о магнитных бурях: когда ждать

В субботу, 12 сентября, синоптики прогнозируют сухую погоду. Днем столбики термометров по Украине поднимутся до + 20 ...29°C. В воскресенье, 13 сентября, также ожидается теплая и солнечная погода, днем ​​по стране +20 ...28°C.

В понедельник, 14 сентября, по всей стране будет солнечно и сухо. Температура по Украине составит +20 ...28°C.

В выходные, 12-13 сентября, практически по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода. Осадков синоптики не обещают.

В четверг, 10 сентября, по всей Украине потеплеет, дожди пройдут лишь в двух областях: Львовской и Волынской.

К концу недели в большинстве регионов Украины немного похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах. При этом дождей не ожидается.

Бабье лето придет в Украину дважды, первая его волна накроет страну уже в сентябре. До двадцатых чисел первый месяц осени будет очень теплым, а то и жарким. Третья декада сентября начнется с похолодания и кратковременных дождей, но конец месяца также порадует теплом, говорит народный синоптик Владимир Деркач.