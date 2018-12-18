Синоптики прогнозируют: на Николая будет морозно, но без снега

Синоптики предупреждают: 19 декабря будет холодно, без снега Фото: ТСН

На большей территории Украины завтра, 19 декабря, без осадков. Холодно - до -10-15 градусов по Цельсию.

О погоде, которую ожидают синоптики в ближайшие дни, рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, рассказывает УНН.

"Завтра в южной части страны небольшой снег, в Крыму и Приазовье даже снег с дождем, на остальной территории без осадков. Температура в целом довольно прохладная. Ночью 10-15 мороза, днем - 3-8 градусов мороза", - отметил метеоролог .

По его словам, на юге страны будет теплее - ночью 0 ... -5, а днем - около 0. Уже на следующий день, 20 декабря, по всей территории страны осадков не ожидается, температура будет без изменений.

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С 21 декабря погодные условия в стране начнут меняться. Следует ожидать потепления. В этот день до конца суток по всей территории страны, кроме восточных и южных областей, ожидается небольшой снег (на западе - умеренный снег). Температура ночью составит 5-10 градусов мороза (на севере Левобережья и в Карпатах - 10-15 градусов мороза), днем - 8 мороза. Лишь на юге страны будет относительно тепло: 0 ... -5 ночью, и около 0 днем.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о вторжении арктического воздуха в течение 18-21 декабря. Об этом говорится в оперативной справке ГСЧС об ориентировочном развитие погодных условий в Украине во второй половине декабря 2018-го, передает УНН. "В течение 18-21 декабря в Украине ожидается снижение температуры: ночью 10-15 °, 20 декабря на северо-востоке до 20 ° мороза, днем ​​5-11 ° мороза, в южных и западных областях ночью 6-11 °, днем ​​1-7 ° мороза. Преимущественно без осадков", - говорится в сообщении.