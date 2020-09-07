Синоптики прогнозируют дожди и жару до +30°С

7 сентября в Житомирской и западных областях прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. На остальных территориях Украины без осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура ночью + 11...16°С, на побережье морей до +19°С. В восточных областях +8...13°С ночью, днем воздух прогреется до + 25...30°С.
На Львовщине, Волыни и Ровенщине обещают + 18...23°С, а также кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный, восточный, 3-8 м/с.
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Температура ночью + 11...16°С, днем + 25...30°С.
В южной части страны, восточных, центральных, большинстве северных районов и Тернопольской областях прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 7 сентября: чем надо заниматься в понедельник, чтобы везло всю неделю
Синоптики обещают постепенный переход от лета к осени. Месячная температура воздуха в сентябре этого года составит +12...19°C, в горных районах + 8...13°C, что на 1-2°C выше средних многолетних значений.
Комментарии