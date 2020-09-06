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понедельник, 07 сентября 2020 07:01

Гороскоп на 7 сентября: чем надо заниматься в понедельник, чтобы везло всю неделю

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Гороскоп на 7 сентября: чем надо заниматься в понедельник, чтобы везло всю неделю
Остро будет ощущаться одиночество. Активизируйте переписку с приятными знакомыми. Фото: pixabay.com

7 сентября изменить что-либо в личной жизни будет трудно. Позвольте событиям развиваться последовательно. Не отчаивайтесь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Оптимизма будет много, - говорит астролог. - Будут находиться и силы, и стремление для новых начинаний. Но не стоит терять бдительности. Ибо желание действовать не оставлять времени на продумывание деталей конкретного дела. Лучше браться за работу, которая не нуждается в большом количества времени. Остро будет ощущаться одиночество. Найдите для себя развлечение. Активизируйте переписку с приятными знакомыми. Хотите, чтобы везло всю неделю, в понедельник откажитесь от дел, которые не приносят заработков и удовольствие. С головой погрузитесь в проекты, которые обещают хорошее вознаграждение".

Овен

Афишировать свои дальнейшие финансовые планы не стоит. Не спугните удачу. Выбирайте безналичную форму расчета за предоставленные услуги.

Телец

Проведите ревизию своей бухгалтерии. Вовремя оплачивайте счета. Ожидайте поступления перспективных финансовых предложений.

Близнецы

Заработок остается стабильно низким. Не сдавайте в ремонт свои вещи. Они надолго задержатся в сервисном центре.

Рак

Лучше дела будут вестись вечером. Удачно будут проходить торговые операции. Не покупайте одежды. Подавайте нуждающимся.

Лев

За собственной неосмотрительности можно потерять немалые деньги. Не позволяйте себя обмануть. Доверие в финансовых вопросах не всегда уместно.

Дева

Нельзя в этот день проявлять жадность. Легко расставайтесь со старыми вещами. Предоставьте материальную поддержку старшим родственникам.

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Весы

Будьте порядочными в отношениях с финансовыми партнерами и клиентами. Не питайте чрезмерных меркантильных интересов. Ситуация может обернуться против вас.

Скорпион

Вы получите только часть ожидаемой прибыли. Не вступайте в споры. С задержкой поступит вся сумма. Покупайте ювелирные изделия.

Стрелец

Деньги будут поступать небольшими суммами. Оплатить все текущие счета сразу не удастся. Решайте финансовые проблемы поэтапно.

Козерог

Не покупайте секонд хенд. Особенно если речь идет об авто или бытовой технике. Это будут зря потраченные деньги.

Водолей

Определенная ограниченность в финансах будет мешать осуществлению ваших планов. Не пытайтесь что-либо осуществить желаемую покупку. Подождите.

Рыбы

Расходы будут превышать заработки. Дополнительных финансовых взносов потребуют дети. Поищите средства экономии.

Неделя с 7 по 13 сентября будет относительно спокойной. Астролог назвала профессии, которым будет работаться лучше всех.

Автор: Gazeta.ua
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