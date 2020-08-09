Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

В понедельник, 10 августа, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.
Так, в северных и большинстве центральных областей страны, в частности в Киеве и Киевской области пройдут грозы. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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"По данным УкрГидрометцентра, 10 августа утром и днем гроза по Киеву и Киевской области. Также, 10 августа, ожидается гроза утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей Украины", - сказано в сообщении.
Август в Украине будет жарким и с осадками в пределах нормы. Прогноз обнародован на сайте Украинского гидрометцентра.
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