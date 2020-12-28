Синоптики предупреждают о сильном тумане

Синоптики сообщили прогоз погоды. Фото: Facebook

Жителей Киевской и Черкасской областей предупреждают о 1-й уровень опасности и сильный туман.

Он будет наблюдаться до конца сегодняшних суток и утром 29 декабря. Об этом сообщает пресс служба ГСН страны.

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"До конца суток 28 и ночью и утром 29 декабря в Киевской и Черкасской областях туман, видимость 200-500 м", - сказано в сообщении.

Водителей просят быть осторожными на дорогах и включать противотуманные фары.

В Украине 28 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве областей, кроме восточных, прогнозируют кратковременные дожди, в северных и центральных частях страны пройдет мокрый снег, на дорогах сохранится гололедица. Ветер восточный, юго-восточный - 5-13 м / с, порывы до 17 м / с.