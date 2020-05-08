Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Сегодня в высокогорье Ивано-Франковской области предупреждают о снеголавинной опасности.
Ожидается, что она будет 3-го уровня, сообщает Украинский гидрометцентр.
"8 мая в высокогорье Ивано-Франковской области будет значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - написали в сообщении.
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Также сегодня в Украине местами пройдут дожди.
Кое-где днем температура до +17°С.
В Карпатах ухудшилась погода. 7 мая выпало 15 см снега, об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост. Также спасатели говорят о метели.
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