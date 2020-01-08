Синоптики предупредили о снеге

В Киеве 9 января ожидаются дождь и мокрый снег. Фото: unian.net

В четверг в Украину придет атмосферный фронт – и поэтому на Западе, Севере и в центральной части ожидаются дождь и мокрый снег.

"Все метеозависимые, ложитесь или дома на диванах, или на работе на клавиатурах, потому что идет смена атмосферного давления", – написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Юг и Восток Украины обойдутся пока сухой погодой. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +3°.

На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -3°, днем до +2°.

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В северных областях пройдет снег. Температура ночью до -2°, днем до +3°. В центре местами пройдет мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +2°.

Температура воздуха ближайшей ночью будет невысокой, -2–7 градусов, а завтра днем снова потеплеет до 2 мороза – 3 тепла.

В Киеве 9 января ожидаются дождь и мокрый снег. Ночью до -2 градусов, днем 0 +2 градуса.

По народному прогнозу, 9 января – День святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана. В этот день наши предки говорили: "Степан тешит" и ставили 12 кольев или жердей в поле или на пруду, как для куриного гнезда.