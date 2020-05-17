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воскресенье, 17 мая 2020 18:12

Синоптики обещают дожди и порывы ветра

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Синоптики обещают дожди и порывы ветра
Синоптики спрогнозировали 18 мая ночью заморозки на поверхности почвы 0-3° в Карпатах Фото: facebook.com/oksankashved

В Киеве 18 мая ожидают сильные порывы ветра.

Порывы ветра прогнозируют и в других регионах. В Карпатах - заморозки. сообщили в Украинском гидрометцентре.

"С 11:00 до 22 часов 18 мая усиление скорости ветра до 15-24 м/с", - говорится в сообщении.

Порывы ветра 15-20 м/с наблюдаться и на остальной территории Украины, кроме юга и юго-востока.

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Синоптики спрогнозировали 18 мая ночью заморозки на поверхности почвы 0-3° в Карпатах.

Над Украиной в воскресенье, 17 мая, пройдет очередной атмосферный фронт. Дождь ожидается практически по всей территории страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. "Сначала дожди будут лить на Западе, Севере, в центральных областях (кроме Днепра и районов), а также в Одесской области. В течение дня дожди будут перемещаться через центральные области и поздно вечером достигнут Харьковщины, Днепра с районами, а уже в ночь на вторник накроют Восток Украины.

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Дата
17
мая

На Януковича "напал" венок

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