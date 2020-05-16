Какую погоду ожидать в воскресенье

17 мая в Украине будет дождливая погода. Фото: Facebook

Над Украиной в воскресенье, 17 мая, пройдет очередной атмосферный фронт.

Дождь ожидается практически по всей территории страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Сначала дожди будут лить на Западе, Севере, в центральных областях (кроме Днепра и районов), а также в Одесской области. В течение дня дожди будут перемещаться через центральные области и поздно вечером достигнут Харьковщины, Днепра с районами, а уже в ночь на вторник накроют Восток Украина.

По всему Югу осадки также пройдут только к вечеру, однако Крым и южные районы континентального Юга избегут влажной воздушной массы", - говорится в сообщении.

По прогнозу Диденко, ветер в воскресенье будет западного направления, умеренный, а вот 18-го мая изменится на северо-западный и усилится.

В воскресенье в течение дня ожидается +14 +18 градусов, на юге +18 +22 градуса. Очаг "свежей" погоды завтра окажется над Винницкой областью и северными районами Одесской области - там только +10 +14 градусов. В Киеве воскресенья, 17 мая, предвидится с периодическими дождями и умеренной температурой воздуха, +16 +18 градусов.

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При этом в районе 22-23 мая на Западе, Севере и местами в центральных областях Украины есть некоторая вероятность заморозков.

В субботу, 16 мая, на западе, севере и в центре Украины пройдут умеренные дожди. На юге и востоке будет сухо.