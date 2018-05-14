Синоптик сообщила, когда в Украину вернется тепло

Погоду Украины будет определять прохладный воздух, а также кратковременные дожди, местами с грозами. Фото - ye.ua

В понедельник, 14 мая, погоду Украины будет определять прохладный воздух, а также кратковременные дожди, местами с грозами. Поэтому, синоптик Наталья Диденко советует "вооружиться" зонтиками и быть готовыми к весенним дождливым дням. Также предупреждает о порывистых ветрах.

Теплая погода в Украину вернется вскоре.



"14 мая временами дождь, порывистый ветер и 16 градусов. Потеплеет с 15 мая ", - сообщила синоптик.

По данным Укргидрометцентра температура воздуха в Украине в этот день будет колебаться от +22 до +15 градусов тепла. По всей территории страны пройдут грозы.

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Теплее всего будет в Ужгороде, Николаеве и Одессе, там воздух прогреется до 22 градусов тепла. Холоднее всего во Львове - +15. В Киеве ожидается +17 .. + 19.

Май в Украине, как и апрель, окажется сухим - крупных и затяжных осадков ожидать не стоит. Осадков выпадет на 20 - 30 процентов меньше нормы. Температура воздуха будет превышать норму на 1,5 - 2,5 градуса. Резких похолоданий не будет.