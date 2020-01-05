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воскресенье, 05 января 2020 13:58

Синоптик шокировал украинцев прогнозом погоды на 2020 год

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Синоптик шокировал украинцев прогнозом погоды на 2020 год
2020 будет прохладным. Фото: www.gorod.cn.ua

Весна и лето в Украине в 2020 году будут прохладными.

Осень ожидается также холодная и влажная, пишет "Сегодня".

"Весна в год Луны сначала очень холодная, до середины марта будут держатся сильные морозы. В апреле холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май - жаркий и засушливый, в середине более двух недель без осадков. Но эту засуху компенсируют два летних месяца, которые ожидаются прохладными из-за частых дождей, но не холодными, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо. В августе картина изменится - он будет засушливый, жаркий, в середине месяца вновь две недели без дождей ", - рассказал синоптик Леонид Горбань.

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Сентябрь, в отличие от предыдущих лет, окажется по-настоящему осенним, дождливым. В конце октября возможны заморозки, а во второй половине ноября - морозы. В начале октября после небольших дождей прогнозируют 10 дней не жарких, но сухих и с приятной погодой. Декабрь - холодный, с дождями и снегом, но морозы небольшие.

В общем, в 2020 году украинцам следует ожидать холодную и снежную зиму, позднюю весну, "летний" май и прохладное, дождливое лето. Август "отработает" предыдущие месяцы своей жарой, а осень порадует "бабьим летом" в начале октября.

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги теплого года в столице за 139 лет. По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднегодовая температура прошлого года в Киеве поднялась до +10,6°С, что на 2,9°С превышает климатическую норму, и таким образом он оказался рекордным с 1881 года.

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Дата
05
января

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