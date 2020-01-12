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воскресенье, 12 января 2020 16:57

Синоптик рассказала о погоде на Маланки и Василия

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Синоптик рассказала о погоде на Маланки и Василия
На Маланки и Василия погода будет сухой и теплой. Фото - Униан

На Маланки и Василия 13 и 14 января погода будет сухой и теплой.

В ближайшие дни снова без снега, и даже малейшего мороза, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Зима нынешняя похожа на кота, что загулял. Ждешь, высматриваешь, аукаешь, по сто раз открываешь дверь, оставляешь открытой форточку - нету. Так, что-то ночью попытается взяться несчастными "минусами", но днем ​​до Иордана, к Ивану, к 19-20 января, - лишь "плюсы"", - сообщила синоптик.

Весна и лето в Украине в 2020 году будут прохладными. Осень ожидается также холодная и влажная.

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