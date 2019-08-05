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понедельник, 05 августа 2019 07:18

Синоптик рассказала, когда вернется жара

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Синоптик рассказала, когда вернется жара
С 6-7 августа в Украину вернется теплая погода. Фото - Радио Свобода

В понедельник, 5 августа, ожидается дождливая и прохладная погода.

Однако циклон покидает Украину. Поэтому со вторника-среды ожидается существенное потепление, говорит синоптик Наталья Диденко.

"Циклон так будет убегать от нас, что даже полы пиджака будут закручиваться. Ветер утихнет, будет переходить в умеренный и даже незначительный. Дожди будут слабохарактерными - то локальные, то с грозами. На юге и юго-востоке ожидаются ливни. Одесская область - единственная из южных территорий, которая избежит сегодня дождей", - говорит синоптик.

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В большинстве областей Украины предусматривается днем ​​17 + 24 градуса, на юге и на Закарпатья до +26 градусов.

В Киеве понедельник будет бодрить. Утром предполагается + 10 ... + 11 градусов. Днем - максимум +20. Однако день обещает быть солнечным, преимущественно без осадков. Порывы ветра - незначительные.

В Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) количество обесточенных населенных пунктов в пяти областях Украины выросло до 61. Непогода наблюдается в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях.

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  • Нужно вводить визовый режим
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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