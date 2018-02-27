Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

Потепление в Украину придет со следующей недели. Фото: Hyser

Со следующей недели в Украине потеплеет.

"Начиная с 5-6 марта в Украине начнется потепление", - сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Синоптик добавила, что Украину в настоящий момент накрыл один циклон, а на подходе уже второй.

"Сегодня и ближайшей ночью циклон итальянско-балканского происхождения, то есть с южного запада Европы, будет организовывать снегопады, метели и снежные заносы на юге, на юго-востоке, постепенно будет подниматься севернее и охватит значительную часть Украины", - отметила она.

По словам Диденко, в среду днем стихия немного ослабеет, но уже под вечер очередной циклон снова обрушится на юг Украины и на юго-восток включая Днипро и окружающие районы.

"Поэтому вечером в среду на Одесчине, Николаевщине, Херсонщине, Запорожской обл., Донбассе, Днепропетровщине, в Крыму и Приазовье снова будет очень сложная ситуация - снегопады, метели, налипание мокрого снега, существенное ухудшение видимости. Все районы, близкие к морю, осторожно - шторм, обледенение", - предупредила синоптик.

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По данным Диденко, 1 марта на всей территории Украины, кроме западных областей, ожидается снежная вьюжная погода.

Синоптик также сообщила, что в ближайшее время будут все еще холодные ночи и умеренно холодные дни со снегом.

27 февраля из Европы в Украину пришел циклон. Он принес сильный ветер, снег и метель. Сильнее всего шел снег на юге. Обещали до 30 см снега.