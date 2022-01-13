Синоптик предупредила украинцев об опасности: надвигается шторм

В четверг, 13 января, в Украине объявили штормовое предупреждение.
Шквальный ветер будет атаковать западные регионы, сообщил Укргидрометцентр.
"13 января днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с. Первый уровень опасности желтый", - говорится в сообщении.
По информации синоптиков, сильный ветер ожидается в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.
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Рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:
- спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу;
- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При падении деревьев или ветвей, травмировании людей нужно немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.
Зима 2021-2022-го в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.
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