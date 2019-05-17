Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

В Украине в пятницу, 17 мая, ожидаются сильные осадки - дожди с грозами и градом.
"Угрожающая синоптическая ситуация!" - предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Такая погода будет наблюдаться на северо-западе Украины: в Ровенской и Житомирской областях, на Волыни, а также частично в Винницкой области.
Синоптик уточнила, что ливни будут короткими, но очень сильными.
"Очень опасное атмосферное пятно - на юге Беларуси", - написала она.
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Июнь и июль 2019-го будут аномально жаркими в Украине. А температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.
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