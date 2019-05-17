Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 3177
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 40513
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 945
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1332
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2106
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 756
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 333
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6346
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7452
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1845
Фото
Все фото
5
13
19
4
4
Украинка рассказала об особенностях шопинга в Барселоне
Украинка рассказала об особенностях шопинга в Барселоне
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
&quot;Шалом, Украина!&quot;: Как заграницей празднуют День вышиванки
"Шалом, Украина!": Как заграницей празднуют День вышиванки
Скульптуры &quot;одели&quot; в вышиванки
Скульптуры "одели" в вышиванки
До 30 см воды под ногами - ливень подтопил Ивано-Франковск
До 30 см воды под ногами - ливень подтопил Ивано-Франковск
Видео
Все видео
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
По договоренности я должен был руководить ПЦУ на территории Украины - Филарет
По договоренности я должен был руководить ПЦУ на территории Украины - Филарет
Полицейским заменят автоматы Калашникова на небоевое оружие
Полицейским заменят автоматы Калашникова на небоевое оружие
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 306
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 558
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1692
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9351
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1323
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 207
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
пятница, 17 мая 2019 02:44

Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

  Комментировать

В Украине в пятницу, 17 мая, ожидаются сильные осадки - дожди с грозами и градом.

"Угрожающая синоптическая ситуация!" - предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Такая погода будет наблюдаться на северо-западе Украины: в Ровенской и Житомирской областях, на Волыни, а также частично в Винницкой области.

Синоптик уточнила, что ливни будут короткими, но очень сильными.

Автор: Фото со спутника
 

"Очень опасное атмосферное пятно - на юге Беларуси", - написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дороги превратились в реки, улицы засыпало градом - показали фото непогоды в Украине

Июнь и июль 2019-го будут аномально жаркими в Украине. А температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
10
 Просмотров: 63722
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 44905
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 40513
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 33859
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 27837
Общество
Экс-глава КС объяснил, почему его увольнение - незаконное
Экс-глава КС объяснил, почему его увольнение - незаконное
Гордон с женой ушли от Медведчука
Гордон с женой ушли от Медведчука Просмотров: 234
Украинка рассказала об особенностях шопинга в Барселоне
Украинка рассказала об особенностях шопинга в Барселоне
5
 Просмотров: 198
"Мы открыто попрошайничали под горсоветом" - правозащитник
"Мы открыто попрошайничали под горсоветом" - правозащитник
 Просмотров: 45
Коломойский прибыл в Киев - СМИ
Коломойский прибыл в Киев - СМИ Просмотров: 801
Больше всего комментируют
10
Коломойский вернулся в Украину - журналист
5
Порошенко подписал закон о языке
5
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
4
Инаугурация Зеленского: Парубий назвал решающую дату
3
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Голосов: 38771
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua