Синоптик поразила прогнозом на 8 февраля

Прогноз погоды на 8 февраля в Украине поражает. Фото: rbc.ua

В Украине снова ожидаются экстремальные перепады погоды.

8 февраля в большинстве областей снег, метели, в западных, северных и центральных областях значений снег. На юге и в Карпатском регионе снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, днем ​​на Закарпатье значений дождь.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Температура ночью 10-15 градусов, в Черниговской и Сумской областях 17-22 градуса мороза. Днем 2-7 градусов, в северной части до 10 градусов мороза. В южных областях и на Прикарпатье ночью 5-10 градусов мороза, днем ​​1-6 градусов тепла. На Закарпатье и юге Одесской области ночью 0-5 градусов тепла, днем ​​7-12 градусов тепла.

"Причиной такой погоды будет циклон. Сегодня он формируется на севере Италии. Завтра он подойдет к нашему Закарпатья. И 8-9 февраля перемещаться через территорию Украины. Поэтому мы такие сложные погодные условия", - сообщила Наталья Голеня, синоптик Укргидрометцентра.

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ЗЦе воздуха с севера, а также циклоническая деятельность, будет активна на следующей неделе. 10-11-12 февраля еще два циклона переместятся на территорию Украины. А в следующие выходные снова зайдет с Севера холодный арктический воздух. И во время прояснений в западных и северных областях мы можем снова ожидать морозов до -20 градусов, а то и -25 градусов.

Спасатели ДСНС разыскали заблудившегося туриста в Карпатах. Также оказали первую доврачебную помощь львовянину, который травмировал колено. 6 февраля в Службу спасения поступило сообщение, что в районе долины Драгобрат Раховского района во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился турист из города Берегово Закарпатской области.