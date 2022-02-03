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четверг, 03 февраля 2022 03:24

Синод ПЦУ напомнил Филарету, где его место

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Синод ПЦУ напомнил Филарету, где его место
Синод ПЦУ запретил Филарету назначать архиереев. Фото: sprotyv.info

Синод Православной церкви Украины запретил бывшему предстоятелю УПЦ КП Филарету совершать рукоположение и лишил сана лиц, которых он именовал архиереями.

Такое решение принял Священный синод Православной церкви Украины, передает Укринформ.

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"На основании ранее принятых Священным Синодом решений было определено, что бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата преосвященный Филарет (Денисенко) является архиереем Православной церкви Украины на покое, которому... с июня 2019 г. канонически запрещено совершать действия, которые принадлежат епархиальному архиерею и предстоятелю Церкви, в частности, запрещено созывать и возглавлять собрание для решения вопросов церковного управления, запрещено совершать рукоположение в любой священный сан и т.д.", - говорится в сообщении.

Также указывается, что все лица, с июня 2019 года именуемые Филаретом архиереями, на самом деле не имеют архиерейского рукоположения и сана.

Поэтому "за разбойное присвоение архиерейских титулов и полномочий и другие действия, направленные на провокацию разделений в Украинской православной церкви", эти лица подлежат церковному суду и лишению священного сана.

Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована в декабре 2018 года. Тогда архиепископ Евстратий (Заря) сообщил: официальным названием новообразованной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

15 декабря исполнилось три года, как на Объединительном соборе в святой Софии Киевской была создана Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем избрали митрополита Эпифания. Объединительный собор в Киеве созвал Варфоломей.

В августе 2020 года Филарет обратился в суд с иском о признании недействительным решения Поместного Собора и отмене регистрации ПЦУ.

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