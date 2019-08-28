Синод Элладской церкви подтвердил каноничность предоставления ПЦУ автокефалии

Священный Синод ЭПЦ закрывает вопрос раскола внутри ЭПЦ, который может произойти из-за мощное противодействие России признанию ПЦУ Фото: uatv.ua

На официальном сайте Элладской православной церкви опубликовано релиз результатам заседания Священного Синода 26-28 августа этого года.

Священный Синод ЭПЦ признает каноническим право Вселенского патриарха на даровании автокефалии, а также предоставляет преимущество предстоятелю Элладской церкви в дальнейшем заниматься вопросом признания Церкви Украины, пишет Сerkvarium.

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Священный Синод ЭПЦ закрывает вопрос раскола внутри ЭПЦ, который может произойти из-за мощное противодействие России признанию ПЦУ.

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) прекратила свое существование и теперь входит в Киевскую митрополию Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).