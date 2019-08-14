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Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

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Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Ликвидированную УАПЦ присоединили к Киевской митрополии Украинской православной церкви Фото: https://korupciya.com

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) прекратила свое существование и теперь входит в Киевскую митрополию Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).

О процессе присоединения УАПЦ к другой религиозной организации говорится в сообщении, опубликованном на страницах парламентской газеты "Голос Украины".

"29 июля 2019 в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно: путем присоединения к религиозной организации" Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) ", - сказано в нем.

Срок заявления требований кредиторами - до 3 октября 2019 года.

Из-за ликвидации УАПЦ все доверенности, выданные на ее имя до 29 июля, отозваны.

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15 декабря 2018 на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания. Томос об автокефалии украинской церкви члены Синода Вселенского патриархата подписали в Константинополе 9 января

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