Сине-желтая символика и рука у сердца: в Европе и США выходят на акции в поддержку Украины

24 февраля около 4 часов утра президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. В европейских городах проводятся акции в поддержку Украины. Пользователи сети распространяют фото и видео с хештегом #StandWithUkraine.

Gazeta.ua собрала фото и видео многолюдных акций в поддержку Украины. Члены диаспоры и жители городов Польши, Литвы, Чехии, Германии, Великобритании, Грузии, Турции и других стран выходят на улицу с плакатами, чтобы поддержать Украину в страшное нападение страны-агрессорки России.

Фото: скриншот

Акции проходят у посольств РФ и на центральных улицах городов.

Так, акция протеста прошла в Мюнхене. Протестующие вышли на митинг с сине-желтой символикой.

Автор: скриншот Акция протеста в Мюнхене



В Нью-Йорке поют о путине-х*ло В Нью-Йорке раскрыли огромный сине-желтый стяг и кричат известную кричалку "путин - х*ло!".

Лондон также поддержал мир в Украине сине-желтыми флагами.

На акцию в поддержку Украины вышли в турецком Измире.

Протестующие на улицах города скандировали "Россия – убийца!".

Акция протеста прошла в Берлине. На нее вышло большое количество людей с символикой и плакатами.

Большой митинг поддержки украинской общиной Берлина. Такое впечатление, что эта ночь может стать решающей хотя сейчас Украина как в Интерстелларе, где каждая минута в неделю, а каждый час в год. #StandWithUkraine

— Ruslan S. (@strazhnyk) 24 февраля 2022

Также многолюдная акция в поддержку Украины прошла в грузинском Тбилиси.

Многолюдный митинг в поддержку мира в Украине собрался в Вильнюсе. Вся центральная площадь заполнена людьми.

Автор: Скриншот На улицах Вильнюса собрались акции в поддержку Украины

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