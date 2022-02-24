Сине-желтая символика и рука у сердца: в Европе и США выходят на акции в поддержку Украины

24 февраля около 4 часов утра президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. В европейских городах проводятся акции в поддержку Украины. Пользователи сети распространяют фото и видео с хештегом #StandWithUkraine.
Gazeta.ua собрала фото и видео многолюдных акций в поддержку Украины. Члены диаспоры и жители городов Польши, Литвы, Чехии, Германии, Великобритании, Грузии, Турции и других стран выходят на улицу с плакатами, чтобы поддержать Украину в страшное нападение страны-агрессорки России.
Акции проходят у посольств РФ и на центральных улицах городов.
Так, акция протеста прошла в Мюнхене. Протестующие вышли на митинг с сине-желтой символикой.
Лондон также поддержал мир в Украине сине-желтыми флагами.
На акцию в поддержку Украины вышли в турецком Измире.
Протестующие на улицах города скандировали "Россия – убийца!".
Акция протеста прошла в Берлине. На нее вышло большое количество людей с символикой и плакатами.
Большой митинг поддержки украинской общиной Берлина. Такое впечатление, что эта ночь может стать решающей хотя сейчас Украина как в Интерстелларе, где каждая минута в неделю, а каждый час в год. #StandWithUkraine
— Ruslan S. (@strazhnyk) 24 февраля 2022
Также многолюдная акция в поддержку Украины прошла в грузинском Тбилиси.
Многолюдный митинг в поддержку мира в Украине собрался в Вильнюсе. Вся центральная площадь заполнена людьми.
Украинские селебритисы отреагировали на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Телеведущие, певцы, актеры призывали сохранять спокойствие, доверять ВСУ, сообщать о диверсантах и не верить фейкам.
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