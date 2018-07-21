Сильный ливень затопил Киев и Чернигов: спасатели прячутся от людей

Мощный ливень затопил улицы Киева и Чернигова.
Местные жители публикуют в социальных сетях фото и видео с последствиями стихии.
В столице Украины затопило улицы Полярную, Богатырскую и некоторые другие районы. На видеозаписях видно, что затопление имеют достаточно серьезный характер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кара Господня: Крым страдает от непогоды, показали впечатляющее видео
Не менее слабые последствия стихии и в Чернигове. Отмечается, что местные жители устроили стихийный митинг и спасатели были вынуждены укрыться в машине подальше от разгневанных людей.
Мощный ливень с градом затопил все улицы в Днепре. Днепряне также уверяют, что в течение 10 минут на землю сыпался град размером со сливу.
Комментарии