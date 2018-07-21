Сильный ливень затопил Киев и Чернигов: спасатели прячутся от людей

Мощный ливень затопил улицы Киева и Чернигова. Фото: Facebook

Мощный ливень затопил улицы Киева и Чернигова.

Местные жители публикуют в социальных сетях фото и видео с последствиями стихии.

В столице Украины затопило улицы Полярную, Богатырскую и некоторые другие районы. На видеозаписях видно, что затопление имеют достаточно серьезный характер.

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Не менее слабые последствия стихии и в Чернигове. Отмечается, что местные жители устроили стихийный митинг и спасатели были вынуждены укрыться в машине подальше от разгневанных людей.

Мощный ливень с градом затопил все улицы в Днепре. Днепряне также уверяют, что в течение 10 минут на землю сыпался град размером со сливу.