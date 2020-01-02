Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского - эксперт

Борис Кушнирук, 53 года. Родился в Киеве. Жил с матерью, которая работала водителем, и старшим братом. В техническом училище получил специальность токаря. Трудился на заводе "Буревестник". Окончил планово-экономический факультет Киевского института народного хозяйства. В 25 лет возглавил отдел страхования депозитов Нацбанка. За год стал председателем правления банка "Юнекс". Руководил группой советников президента Ассоциации украинских банков, был консультантом правительства по вопросам развития финансового сектора. Занимается аналитикой и консалтингом в сфере экономики и политики. 2012-го баллотировался в народные депутаты в округе №154 на Ровенщине. Кандидат в мастера спорта по шахматам. Любит кататься на водных лыжах. Холост, детей нет. Фото: Гордон

В чем заключается суть реформы децентрализации? Какие этапы нужно пройти, чтобы ее реализовать?

- Суть в том, чтобы передать на местные уровне финансовые возможности. Второй этап - создание объединенных территориальных общин. Этот процесс не везде был удачный. Иногда его искажали. ОТГ должна иметь две составляющих - финансовая самодостаточность и удобство для граждан. Если община слишком большая, она не комфортная и ничем не отличается от района. В таких ОТГ все административные услуги сосредоточены в центре.

Следующий шаг - укрупнение районов и передача их полномочий местному самоуправлению. Для этого нужно провести конституционную реформу. Вместо районов создадут округа. Так должны возникнуть новые города-центры притяжения.

Районы обычно не имеют своего населенного пункта, который был бы сердцем жизни на этой территории. Как правило, они находятся под влиянием областного центра. Все, что удалено от него, вымирает. Процесс формирования округов должен базироваться на том, чтобы создать новые центры, к которым бы тяготело населения. Нужно обеспечить ежечасное транспортное сообщение между территорией округа и новым центром. Если это будет убыточно для перевозчика, государство должно выделять субсидии. Также нужно предоставить городам финансовые возможности, чтобы они были привлекательным для развития бизнеса. Это позволит действительно создать много новых центров притяжения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бюджет на 2020 год не предусматривает стремительное развитие

13 декабря Владимир Зеленский внес законопроект изменений в Конституцию относительно децентрализации. Предлагает ликвидировать районы, образовать округа и должность префекта. Как оцениваете этот законопроект? Какие есть недостатки?

- Львиная доля этого законопроекта - предложения Порошенко. Владимир Зеленский продублировал ошибки своего предшественника. Полномочия префектов и местного самоуправления не выписаны четко и могут пересекаться. Первые не должны объединять контрольную и исполнительную функции. Как вертикаль президента, что является гарантом Конституции, префекты могут следить за законностью на местах. Именно поэтому их должен назначать только руководитель государства без Кабмина. То, что предлагают сейчас порождает противоречия между президентом и правительством. Особенно в случае, когда они принадлежат к разным политическим силам. Могут просто не договориться по кандидатуре. Также полномочия префекта должны автоматически прекращаться с окончанием каденции президента.

Противоречиво в законопроекте выписали пункт о том, что префект может остановить деятельность или решения местных и областных советов. Выглядит так, будто он может единолично оценивать их. Но законность или незаконность решения определяет суд. Если он, по представлению префекта, решил, что местный или областной совет нарушил закон, может дать семь дней для отмены. Если в течение этого времени депутаты не собрались и не проголосовали за это, их можно распустить. И причиной увольнения является именно отказ подчиняться Конституционному суду.

Также должен быть предохранитель от злоупотреблений со стороны префекта. Мол, если дважды его представления суд признал необоснованным, теряет должность. Ведь он своими действиями саботирует и парализует работу местных и областных советов.

Отдельный риск президентского законопроекта заключается в том, что за ним особый статус регионов Верховная Рада может утверждать простым большинством голосов. Это очень опасно особенно в контексте ситуации вокруг Донбасса. Вопрос о статусе регионов надо определять только конституционным большинством. В противном случае нарушаем саму суть того, что Украина - унитарное государство. Закладываем бомбу федерализации.

Есть пряник - налоговые льготы и преференции для тех, кто добровольно объединился. Но есть и кнут - принудительную создания ОТГ уже без каких-либо предварительных поощрений

В законопроекте написано, что основой местного самоуправления является земля, имущество и природные ресурсы. Однако по Конституции земля и недра отнесены к общенациональному богатства. То есть не прописано, как именно может работать местное самоуправление в этом контексте. Может возникнуть двойное толкование, что очень опасно, когда речь идет о Конституции. Надо было четко записать. Например, "основой местного самоуправления может быть земля в пределах конкретной общины, кроме земель, являющихся собственностью или частной".

С нынешнего текста следует, что от воли государства зависит, получит ли община доступ к земле.

В Украине создали около 1000 объединенных территориальных общин. Это 11 миллионов человек. Почему все решили объединиться

- Есть вопросы обеспечения налогами. Должна быть такая система, которая бы стимулировала объединение. В некоторых случаях после образования ОТГ населенные пункты проигрывают. Объединяются с менее развитыми и вынуждены их вытаскивать на себе. Однако в какой-то момент государство должно пойти на принудительное общее объединения. Не может быть такого, чтобы всегда жили с двумя параллельными устройствами. Этот этап прошли большинство децентрализованных стран. Есть пряник - налоговые льготы и преференции для тех, кто добровольно объединился. Но есть и кнут - принудительную создания ОТГ уже без каких-либо предварительных поощрений.

Но очень нужно завершить объединение территориальных общин. Для этого следует формировать налоговую систему, которая бы стимулировала развитие определенных населенных пунктов в пределах ОТГ. Вокруг этих населенных пунктов должно происходить объединение.

Что уже является достижение децентрализации в настоящее время?

- Начали создавать общины. Передали им значительные финансовые ресурсы. Люди на местах часто не осознают, почему в их населенном пункте улучшилась ситуация. Полагают, что просто пришел хороший городской или сельский голова. Зато улучшение в реальности связано с тем, что в результате децентрализации появились дополнительные финансы на местах. Какой бы хороший не был председатель, он не сможет ничего сделать, если не будет денег. В то же время должен быть более добросовестный контроль за деятельностью местного самоуправления. Надо наладить механизм борьбы с возможными злоупотреблениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Качай или плати": в новом соглашении о транзите нашли ловушку для России

Какие еще экономические вызовы ждут наше государство в ближайшее время?

- Катастрофически отжила свое наша пенсионная система. С каждым годом солидарная модель умирает и углубляет дыру в украинском бюджете. Население стареет, люди рожают меньше. Поэтому все меньше трудоспособных лиц приходится на одного пенсионера. Существует миф, что большинство нашей людей не доживает до пенсии. Это - неправда. У нас ориентировочная продолжительность жизни около 80 лет. Однако статистически этот показатель уменьшается за счет большого процента неестественных смертей.

Переходить сразу на накопительную систему тоже не стоит. Сейчас можно сделать ее смешанной и добровольной. Государство будет собирать какой-то минимальный процент пенсионных взносов и гарантировать небольшую сумму пенсий по солидарной системе. Так сможем хоть немного уменьшить дефицит бюджета. Также минимизируем налоговое давление на работодателей, ведь именно они платят пенсионные взносы. Так их продукция становиться более конкурентной.

При этом будем вынуждены поднять пенсионный возраст. Если же люди хотят получать большую пенсию, будут по собственному желанию отчислять какой-то процент в частные или государственные фонды. Стоит быть готовыми, что часть людей не будет накапливать, поэтому не можем полностью отказаться от солидарной системы.

Какая модель рынка земли была бы оптимальной для Украины?

- Очень важно создавать добавленную стоимость. Нидерланды, которые по площади не намного больше Киевскую область, экспортируют аграрной продукции на сумму более 85 миллиардов евро. Украина же в 2019 году экспортировала целых 19 миллиардов долларов. Голландия производит нишевую продукцию и перерабатывает ее. Это увеличивает добавленную стоимость.

Самое главное для нас - сформировать мощную фермерскую прослойку

Земельная реформа нам очень нужна, мораторий нарушает конституционные права украинцев. Однако даже если хотим развивать нишевое производство, которое будет приносить большие деньги, надо оставить агрохолдинги и средние хозяйства. Они могут выращивать зерновые, масличные культуры, продавать их за границу. Чтобы этот бизнес был успешным, государство должно обеспечить хорошую логистику - дороги, железнодорожные сообщения, хранилища.

Но самое главное для нас - сформировать мощную фермерскую прослойку. Они не будут конкурировать с агрохолдингами в растительной продукции - для этого нужны очень большие площади. Именно на маленьких участках фермеры будут заниматься нишевым производством. Здесь тоже потребуется помощь государства. Оно должно помогать в строительстве хранилищ. У нас негде хранить урожай, он часто портится. Фермер не может построить хранилище собственными силами. Поэтому власть должна стимулировать их объединяться в кооперации. Например, они будут получать 30 процентов дотации из бюджета, 15 процентов платят сами, остальное - долгосрочный дешевый кредит. Также государство должно помогать фермерам с капельным орошением. Это очень важно, чтобы урожай был стабильным.

Последнее - надо помочь обеспечить возможности переработки сельхозпродукции. Должны экспортировать не только сырье. Это обеспечит большой прирост добавленной стоимости.

Международный валютный фонд предварительно согласовал новую программу сотрудничества на $5,5 миллиардов. О чем это говорит?

- Это - позитивный сигнал. Но надо дождаться окончательного решения. Его должен принять Совет директоров Фонда. В декабре этого не произойдет. Камень преткновения здесь заключается в ситуации с Коломойским. Все украинские суды начали переносить свои слушания, никак не могут окончательно принять решение относительно Приватбанка. Это выглядит так, словно ждут, пока МВФ подтвердить предоставление Украине денег. Затем могут сделать какое-то безобразие. На записях из кабинета экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы слышно о просьбе генпрокурора Руслана Рябошапки, чтобы ГБР не делало резких действий, пока в Киеве находилась миссия МВФ. То есть и президент Зеленский, и генпрокурор, и руководство ГБР понимают, что их действия противоречат продолжению сотрудничества с МВФ. Поэтому и хотят немного повременить с шагами в интересах Коломойского. Очевидно, что Фонд решил занять такую ​​же позицию. Не хочет согласовывать транш, без окончательного решения ситуации с Приватбанком. Международные партнеры прекрасно понимают, какие подковерные игры может вести украинская власть. А сотрудничество с Международным валютным фондом очень важно для нас. Оно является сигналом для всех международных инвесторов.

Коломойскому очень нужно положительное для него решение по Привату. Хочет, чтобы национализацию признали незаконной

Зеленский пойдет на открытый конфликт с Коломойским ради транша?

- Коломойский заинтересован в том, чтобы Украина не сотрудничала с МВФ. Для него сильный, независимый Зеленский очень опасен. Коломойскому очень нужно положительное для него решение по Привату. Хочет, чтобы национализацию признали незаконной. Тогда сможет отозвать все иски, что подал банк против него и Геннадия Боголюбова. Суды не могут рассматривать дело, когда нет иска и все претензии отозваны. По поводу дела в США ему будет труднее, ведь там речь идет об уголовных преступлениях. Однако сейчас Коломойский ищет выходы на Трампа и пытается таким образом закрыть свое дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стали ли украинцы богаче: мнение эксперта

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост роста ВВП Украины в 2019 году на 3,3%, в 2020 году - 3,5%. Насколько это оптимальная для нас ситуация?

- Есть экономические закономерности, которые нельзя нарушить красивыми заявлениями. И динамика, которая сейчас, - заслуга предыдущего президента и премьеров. Команда Зеленского объективно не успела как-то переломить эту тенденцию. Сейчас они просто закладывают основы для роста в 2021-2022 годах. ВВП не может расти сам собой. Поэтому не стоит ожидать какой-то прорыв в следующем году.

Какие показатели экономического роста должны быть, чтобы Украина достигла, например, уровня Польши в ближайшие 10 лет? За счет чего можем их обеспечить?

- Очень важно осознавать, что сам по себе показатель ВВП ни о чем не говорит. Должно улучшаться благосостояние, должны расти доходы людей и предприятий. Например, если в городе построили какой-то завод, его формальное ВВП возрастет. Но не факт, что это увеличит общий уровень благосостояния горожан. В Китае люди работают по 13-14 часов в сутки, имея пять выходных в полгода. Внутренний валовой продукт КНР растет, но люди там живут в ужасных условиях. Поэтому не надо прямолинейно смотреть на показатель ВВП.

С другой стороны мы можем увеличить его до 7-8 процентов в течение следующих 10 лет. Это поможет нам приблизиться к уровню европейских соседей. Но надо осторожно выбирать методы. Мы не можем открыть рынок земли без каких-либо ограничений, просто для того, чтобы цена на землю была наибольшей. Это не принесет чистый доход. Землю купят иностранцы и будут выращивать на ней дешевое сырье. ВВП так повысится, благосостояние украинцев - нет.

Надо продвигать экологические методы ведения хозяйства. Самые высокие зарплаты после Киева у нас в Мариуполе. Там два металлургических завода. Из-за тяжелой экологической ситуации там больше платят рабочим. Но это - сомнительный повод для гордости.

Но если, например, поднять тарифы на коммуналку, возрастет заработная плата. В экономике есть принцип паритета. Когда у человека увеличиваются расходы, но не растет прибыль, он будет искать другую работу. Работодатели будут вынуждены поднимать зарплаты, чтобы удержать свой штат. Так после повышения тарифов в 2015 году у нас постоянно растет средняя зарплата. Поэтому не стоит ориентироваться только на ВВП. Улучшение благосостояния населения требует комплекса экономических мер.

Что происходит с долларом? Почему он падает? Может вырасти? Когда при каких условиях?

- Доллар падает из-за ошибочной, чрезмерно жесткой монетарной политики Национального банка. Последние несколько лет у нас кредитовались только два сектора - потребительские и торговые кредиты. Деньги в экономику, в предприятия не поступают. Из-за этого люди начали искать, куда бы еще можно вложить свои деньги. Из-за высоких процентных ставок стало выгодно инвестировать в облигации государственного займа. В этом году иностранцы в них вложили около 100 миллиардов гривен. Это привело дополнительный приток валюты на внутренний рынок.

Но такие укрепления гривны не являются положительными для экономики. Ухудшилась деятельность экспортных предприятий. В национальной валюте в них упала выручка. Доход в бюджет завязан на налогах с этих предприятий, поэтому он уменьшился. Также уменьшились налоговые поступлении от импорта. Импортная пошлина и НДС с импортных товаров и услуг тоже привязаны к курсу гривны к иностранным валютам.

Раньше лета ситуация с курсом доллара не изменится. Но потом он неизбежно начнет расти. В этой ситуации Нацбанк должен активнее смягчать монетарную политику - снизить учетную ставку и уменьшить резервные требования. В Минфине делают свою задачу. Она заключается в том, чтобы уменьшит доходность по ОВГЗ ниже 10 процентов. Также надо увеличивать срок обращения государственных облигаций - от 5 и более лет.

Нужно уменьшать дефицит и минимизировать фискальное давление на экономику. Это поможет сформировать для бизнеса и государства подушку безопасности на случай кризиса

Эксперты говорят, что мир надвигается глобальный экономический кризис. Может случиться в 2020 году. Как повлияет на Украину? К чему стоит готовиться? Как можем себя обезопасить?

- Кризис существенно затронет Украину. Наше ВВП напрямую зависит от внешних цен на сырье. До сих пор остаемся сырьевой экономикой. Если она подешевеет, бюджет Украины очень много потеряет. Именно к этому приведет мировой экономический кризис.

Не сможем предотвратить это сейчас. Но должны сделать выводы на будущее. Надо пытаться изменить сырьевую модель экономики. Если этого не сделаем, останемся зависимыми. Надо увеличивать количество предприятий, занимающихся переработкой. Проводить консервативную бюджетную политику. Нужно уменьшать дефицит и минимизировать фискальное давление на экономику. Это поможет сформировать для бизнеса и государства подушку безопасности на случай кризиса.

Размер госдолга Украины опустился ниже 50% ВВП. Это произошло впервые с 2013 года, сообщила пресс служба Министерства финансов.