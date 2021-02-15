Сильные морозы пришли на смену снегопадам

15 февраля в Украине ожидается морозная погода без существенных осадков. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В понедельник, 15 февраля, осадков в Украине не ожидается.

Будет ветрено - юго-западные порывы будут достигать 7-12 м/с. Температура воздуха местами снизиться до -17°. В западных и южных областях столбик термометра не опуститься ниже -8°, сообщили в Укргидрометцентре.

В северных областях днем ​​- от -6° до -8°, в южной части от -1° до -3°. В западных областях температура будет меняться незначительно - от -5° до -7°. В восточных - 8 -17°. В центре и Киеве температура от -6° до -8°.

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Во вторник, 16 февраля, температура будет снижаться. В северных областях ночью будет от -20° до -22°, днем ​​- от -12° до -14°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В южной части Украины ночью - от -12° до -16°, днем ​​- от -4° до -8°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях ночью - от -8° до -10°, днем ​​- от -4° до -6°. Ветер северный, 5-10 м/с. В восточных областях температура воздуха ночью - от -17° до -24°, днем ​​- от -7° до -11 . Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центре и Киеве температура ночью - от -16° до -18 °, днем ​​- от -9° до -11°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В конце февраля в Украине впервые действительно потеплеет. Но задержится тепло ненадолго, в марте придет мороз и снег. Апрель и май будут "экстремальные" - будет много дождей.