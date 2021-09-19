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понедельник, 20 сентября 2021 12:01

Сильные и выносливые: астролог назвала три знака зодиака

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Сильные и выносливые: астролог назвала три знака зодиака
Повышается плодовитость организма. Тельцам и Козерогам легко будет забеременеть. Фото: pixabay.com

20 сентября будет беспокоить высокое давление. Откажитесь от соленого и от работы ночью. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Появятся высыпания на коже, - говорит астролог. - Идите к дерматологу. Самолечение навредит. Может беспокоить боль в груди и головокружение. Запишитесь на прием к кардиологу. Употребляйте то, что вырастили сами или приобрели у людей, которые занимаются огородничеством. Так удастся избежать отравления. Повышается плодовитость организма. Тельцам и Козерогам легко будет забеременеть. Сильными и выносливыми в этот день себя почувствуют Львы, Козероги и Водолеи".

Овен

Растет внутреннее напряжение. Это может привести к нарушению сна. Ищите способы релаксации вечером.

Телец

Могут неметь руки и ноги. Активизируйте капиллярное кровоснабжение тканей тела. Много двигайтесь. Примите утром контрастный душ.

Близнецы

Пейте кипяченую воду. Откажитесь от консервированных продуктов. Есть опасность заражения кишечной инфекцией.

Рак

Вы будете реагировать на изменение погодных условий. Будет низкая работоспособность. Трудно будет сосредоточиться на работе.

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Лев

Не садитесь на холодную поверхность. Переохлаждение нижней части тела приведет к обострению цистита. Не задерживайте мочеотделение.

Дева

Целый день на ногах - будет тяжело. Напомнит о себе варикозное расширение вен. Не усугубляйте клиническую картину. Чаще отдыхайте.

Весы

Не желательно посещать стоматолога во второй половине дня. Качество вас не удовлетворит.

Скорпион

Процесс переваривания пищи замедлится. Помогите организму. Ешьте маленькими порциями. Попробуйте раздельное питание.

Стрелец

Стенки капилляров становятся более ломкими. Повышение артериального давления может вызвать носовое кровотечение. Следите за самочувствием в тренажерном зале.

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Козерог

Противопоказаны хирургические вмешательства по удалению опухолей и наростов. Они будут вызывать сильное кровотечение. Возможны нежелательные последствия. Уделите внимание водным процедурам.

Водолей

Кожа потребует особого ухода. Проведите глубокое очищение. Напитайте бальзамами. Сделайте массаж.

Рыбы

Трудно будут проходить критические дни у женщин. Могут беспокоить периодические боли внизу живота. Не беритесь за тяжелый физический труд.

Неделя с 20 по 26 сентября начнется с полнолуния. Астролог дала советы, как сделать ее наиболее успешной.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
20
сентября

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