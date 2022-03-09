"Северный поток-2" не возродится" - Виктория Нуланд

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Газпромовский "Северный поток-2", остановившийся из-за вторжения России в Украину, не имеет будущего. Это утверждает заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Об этом сообщает NDTV

"Я думаю, что "Северный поток-2" сейчас мертв. Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь возродится", - заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Также она напомнила, что газопроводный проект Кремля оказался жертвой западных санкций.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.