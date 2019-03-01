"Северная Корея не откажется от ядерного оружия" - Портников

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на бронепоезде 26 февраля, преодолев таким образом 4000 километров. Это путешествие продолжалась двое суток. На станции "Донгданг" его встречали местные руководители, школьники, которые размахивали северокорейскими флагами, и военная почетная гвардия в белой форме. В тот же день в Ханой прилетел и президент США. Перед отъездом он сказал, что ожидает "очень грандиозный саммит". И стремится чтобы Корейский полуостров был зоной без ядерного оружия. В обмен на это продвигает экономический прогресс страны. Фото: BBC

Встреча Трампа и Ким Чен Ына завершилась без результатов, и это не удивительно.

Пишет в своем Телеграмм-канале публицист Виталий Портников.

"Ядерное оружие - единственное, что есть у Ким Чен Ына в политическом арсенале. Единственное, что заставляет обращать на него внимание мировых лидеров - и в Пекине, и в Москве, и в Вашингтоне. Политическая неопытность Трампа, который решил лично договариваться с диктатором, подняла ставки до максимума. Никогда ни один из действующих американских президентов не общался с лидерами КНДР, даже визит госсекретаря в Пхеньян был подарком. И вдруг - целый Трамп. А все благодаря ядерному оружию", - объясняет он.

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Поэтому, по мнению публициста, Ким Чен Ын и не будет от него отказываться.

"Трамп может сколь угодно долго убеждать себя, что он использует северокорейского диктатора для доказательства своих незаурядных внешнеполитических способностей. Но на самом деле Ким использует Трампа. Он уже дважды встречался с американским президентом, пока Путин ждет у двери. Какое впечатление сам факт таких встреч оказывает на союзников Америки в регионе? А на самих северокорейцев, которые воочию убеждаются, что лозунг о мировом значении их нищей маргинальной страны - вовсе не миф", - отмечает Виталий Портников.

По его словам, это - дом, который построил Трамп на песке своего невежества.

"Если даже его преемник попытается изменить ситуацию и перестать проводить встречи с пхеньянских драчуном, Ким тут же начнет проводить пуски и бить ракетами в разные стороны. Потому что только так он может обратить на себя внимание", - добавляет он.

Президент Америки 72-летний Дональд Трамп и лидер КНДР 35-летний Ким Чен Ын во второй раз встретились в столице Вьетнама Ханое 27 февраля. Двухдневный саммит, где планировали говорить об отказе Северной Кореи от ядерного оружия, лидеры стран открыли улыбками и дружескими рукопожатиями.