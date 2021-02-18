Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика

Такса усыновила крошечного поросенка. Фото: скриншот с видео

В Германии такса стала мамой для маленького кабанчика. О нем заботится, как о собственном детеныше. Даже кормит.

Необычный тандем живет в семье местных ветеринаров, говорится в сюжете ТСН.

Малыша случайно нашли их соседи. Он замерзал, был голоден и истощен.

Только крошечного поросенка принесли домой, о нем сразу начала заботиться такса. Кабанчик спит со своей новой мамой и играет.

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В российском городе Елец такса также стала мамой для животных, усыновив 6 котят. Они осиротели, когда их мать умерла при родах. Беззащитные малыши могли погибнуть, если бы не такса по кличке Чара, которая приняла их как родных и вскормила своим молоком.