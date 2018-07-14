Сестра Сенцова призвала бойкотировать пророссийские каналы

Наталья Каплан не будет давать комментарии четырем украинским СМИ. Фото: Фокус

Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан призвала бойкотировать канал "112 Украина", "Интер" и "Newsone" за то, что ведут информационную войну на стороне России.

"Меня вывели в прямой эфир с Мураевим. Он начал мне рассказывать, что надо вести себя тихо, и тогда Олег получится быстрее. Это, во-первых, бред, а, во-вторых - часть информационной войны. На самом деле вопрос к данному СМИ были уже давно, и я решила, что больше я не готова с ними общаться ", - сказала Каплан в комментарии Громадському.

Внефракционный депутат Евгений Мураев, ранее заявил, что "часть населения воспринимает Сенцова как террориста".

Также призвала бойкотировать телеканал "Интер".

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"Просят ответить, как там Олег Сенцов, но при этом показывают футбольные матчи (ЧМ-2018, который проходит в России - ред.). И отказались во время футбольных матчей хотя бы запустить ролики с Сенцов, что могло бы хоть как-то смягчить ситуацию ", - добавила Каплан.

Также обратила внимание на NewsOne и "Страна.ua". Пояснила, что ранее "Страна.ua" "обнародовала комментарий больного человека как факт".

В соцсети двоюродная сестра украинского политзаключенных Олега Сенцова Наталья Каплан эмоционально отреагировала на обвинения в отношении действий и предоставленной о брате информации.