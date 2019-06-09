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воскресенье, 09 июня 2019 03:46

Сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в зоне отчуждения

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Сериал &quot;Чернобыль&quot; вызвал туристический бум в зоне отчуждения
В Чернобыльскую зону поехали туристы. Фото: HBO

Туристические компании фиксируют увеличение количества желающих попасть на экскурсию в зону отчуждения вокруг ЧАЭС.

Для клиентов уже даже разработали специальные туры по местам, которые изображены в драме, рассказывает ТСН.

Перед контрольным пунктом Дитятки с самого утра образуется очередь из автобусов. Перед въездом туристы выстраиваются в очередь за сувенирами - покупают все: магниты, кружки, футболки, чтобы там только было нарисовано что-то из Чернобыля.

Спрос на туры по мотивам сериала действительно растет. "Нам сейчас каждый тур корректировать под сериал. Будут такие, которые будут задавать вопрос: слушайте, я смотрел. А как оно было на самом деле", - говорит основатель туристической фирмы Ярослав. В музее Чернобыля в Киеве на толпу фанатов сериала еще ждут, но уверяют, что могут рассказать не менее интересных подробностей, чем работники зоны отчуждения. Там также размышляют над специальной экскурсией - исследование катастрофы языком документов.

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"Чернобыль" (англ. Chernobyl) - пятисерийный британо-американский мини-сериал, срежиссированный Крейгом Мезин и Юганом Ренко. Премьера исторической драмы совместного производства американского кабельного канала HBO и британского Sky Atlantic состоялась 6 мая 2019. События сюжета разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции, одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.

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