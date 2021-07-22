Середина лета: астролог рассказала, почему это время такое особенное

Используйте солнцезащитные кремы, когда выходите на улицу. Фото: pixabay.com

22 июля позаботьтесь о своей фигуре. Отдайте предпочтение низкокалорийным блюдам. Пейте больше чистой воды в течение дня. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Середину лета используйте для того, чтобы улучшить самочувствие, - говорит астролог. - Это особый период, когда восстановить силы и здоровье можно за несколько дней. Идите на реку, загорайте, налегайте на фрукты, обливайтесь прохладной водой. В эти дни стоит строить планы на осень. Вы знаете, чего хотите. Будут встречаться люди, которые готовы вам помочь во всех начинаниях. Используйте солнцезащитные кремы, когда выходите на улицу. Ускоряется процесс отложения солей в тканях организма. Ведите активный образ жизни. Ешьте несоленый вареный рис. Пейте много чистой воды. Будьте осторожны с острыми предметами и у костров".

Овен

После напряженного рабочего дня могут появиться отеки на ногах. Вечером стимулируйте отток крови из вен. Отдыхайте, подняв ноги на стул.

Телец

Больным радикулитом стоит позаботиться о себе. Займитесь профилактикой обострения этой болезни.

Близнецы

Душная атмосфера будет плохо влиять на ваше самочувствие. Хорошо проветривайте рабочее помещение. Избегайте пассивного курения.

Рак

Склонны к полноте люди будут быстро набирать лишние килограммы. Голодать нельзя. Уменьшайте калорийность блюд. Придерживайтесь диеты.

Лев

Ослабляются физические силы. Учитывайте это при проведении тренировок. Не употребляйте тонизирующих препаратов. Естественно наступил период отдыха.

Дева

Меняется кислотность желудочного сока. Будет беспокоить изжога. Откорректируйте соответственно дневной рацион питания. Отдавайте предпочтение домашней кухне.

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Весы

Повышается ломкость сосудов. Может беспокоить носовое кровотечение. Операции на сосудах проводить нельзя. Трудно будет проходить послеоперационный период.

Скорпион

Не доводите себя до истощения диетами и физическими упражнениями. Вам необходимо полноценное питание. Не провоцируйте развития анемии.

Стрелец

Не занимайтесь самолечением. Новые препараты могут вызвать аллергию. В случае ухудшения самочувствия посоветуйтесь с врачом.

Козерог

Четко спланируйте свой день. Это даст вам возможность меньше беспокоиться. Избегайте стрессов. Примите перед сном расслабляющую ванну. Ранее ложитесь спать.

Водолей

Будьте осторожны. Не пользуйтесь поврежденными электроприборами. Берегитесь поражения электрическим током.

Рыбы

Повышается сонливость. Сосредоточиться на кропотливой работе будет трудно. Чаще чередуйте работу с отдыхом.

22 июля - один из самых удачных дней недели. Хорошо будут прибегать дела, которые до сих пор тормозились из-за множества препятствий.