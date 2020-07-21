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вторник, 21 июля 2020 20:23

"Сепарня нюхом чует, что сейчас можно поднять голову" - Капранов

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&quot;Сепарня нюхом чует, что сейчас можно поднять голову&quot; - Капранов
Виталий Капранов: Мы потеряли общую уверенность, понимание, что Украина - государство украинцев и мы победим. Фото: Тарас Подолян

За последний год Украина как государство много потеряла. Больше всего тревожит общий фон.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит писатель и издатель Виталий Капранов.

"Сепарня и вата начала поднимать голову. Ведут себя так, будто это их страна. Проявляются в интернете, государственных учреждениях. Мы потеряли общую уверенность, понимание, что Украина - государство украинцев и мы победим. Всякие шарии, ОПЗЖ воняют отовсюду. Это отвратительное ощущение. Переживали и худшие времена в экономике. Голого не ограбить. Сейчас понимаем, что идем назад", - говорит он.

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Военные вынуждены были отвести войска от линий разграничения, напоминает писатель.

"Поимённо можно указать, кто погиб, чтобы мы отвоевали тот клочок земли. Когда армия отдает то, что трудно приобреталось, боевой дух падает до уровня плинтуса. Это передается обществу. Не было же команды переименовывать в Харькове проспект генерала Григоренко на Жукова. Но эти собаки нюхом чувствуют, что можно", - добавляет Виталий Капранов.

Полное интервью с Виталием Капрановым читайте в журнале "Країна" от 16 июля.

21 апреля, Владимир Зеленский стал президентом Украины. Он распустил Верховную Раду и провел внеочередные парламентские выборы, где партия "Слуга народа" сформировала единоличное большинство

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Дата
21
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