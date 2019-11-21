Сенцову и еще четырем бывшим узникам Кремля купили квартиры в столице

Олег Сенцов вернулся из российского плена в Украину 7 сентября. Фото: ukrinform.com

Фонд бизнесмена Виктора Пинчука приобрел квартиры в Киеве для пяти освобожденных украинских заключенных Кремля: Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Артура Панова и Алексея Сизоновича.

Об этом сообщили в фонде.

Все они к заключению проживали на оккупированных Россией территориях - в Крыму и Луганской области.

Приобрели готовые для проживания квартиры с ремонтом, в домах не старше 2004 года, куда жители как можно скорее могли бы заселиться вместе со своими семьями.

Приобретение квартир является очередным шагом в реализации инициативы президента Владимира Зеленского, в поддержку которой 2 октября Фонд приобрел квартиры в Одессе 24-м украинским морякам, которое находились в российском плену.

Ранее Зеленский встречался с Пинчуком. По официальной версии, обсуждали вместе со вторым президентом Леонидом Кучмой Минский процесс.

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В сентябре Офис президента сообщал, что фонд Рината Ахметова передал 20 автомобилей скорой помощи областным медицинским учреждениям. С июля в регионы передали 77 автомобилей.