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вторник, 11 августа 2020 18:58

Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш"

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Сенцова разгневал приговор Кольченко: &quot;Экс-региональная шваль проталкивает реванш&quot;
Сенцов осудил "гнилую правоохранительную и судебную системы" за приговор Кольченку. Фото: Facebook / Олег Сенцов

Режиссер Олег Сенцов раскритиковал судебную систему за приговор бывшему заключенному Кремля Александру Кольченко. Суд приговорил его к 40 часам общественных работ из-за столкновений под посольством Беларуси в Киеве.

"Саше Кольченко, настоящему патриоту Украины, за участие во вчерашней акции протеста под стенами посольства Беларуси сегодня присудили 40 часов исправительных работ. Я вчера поздно ночью вернулся домой и, видимо, еще не проснулся. Мы что, уже живем в России, или в Беларуси?" - написал Сенцов в Facebook.

Украинский режиссер также отметил, что на "открытом" заседании, куда по факту не пустили прессу, судья Шевченковского суда заранее знала, кому и какой вынесет приговор.

"Вся пророссийская и экс-региональная шваль проталкивает реванш, продолжая дискредитировать патриотов и активистов. Но они очень ошибаются относительно нашего терпения!" - закончил Сенцов свой пост.

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Во вторник, 11 августа, Шевченковский суд столицы приговорил Кольченко к общественным работам за участие в митинге под посольством Беларуси в Киеве.

Кроме хулиганства, ему инкриминируют также злостное неповиновение правоохранительным органам, однако рассмотрение этого дела еще предстоит.

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Дата
11
августа

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