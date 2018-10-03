Сенцова будут кормить принудительно

Состояние Сенцова постоянно ухудшается. Фото: Крым. Реалии

Украинского политзаключенного Олега Сенцова собираются кормить принудительно, если состояние его здоровья резко ухудшится. Об этом сказал российский адвокат Дмитрий Динзе.

"В последний мой приезд у него развивалась гипоксия, связанная с недостаточным обеспечением кислородом внутренних органов и крови. Это все на фоне того, что он не принимает никакой пищи. Колония, конечно, очень обеспокоена его состоянием", - рассказал Динзе изданию "Крым.Реалии".

Он отметил, что состояние Сенцова постоянно ухудшается и является "стабильно плохим".

Адвокат планирует посетить украинского режиссера в колонии 5 октября.

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25 августа 2015 украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 4 мая 2018 Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения его голодовкы является освобождение всех украинских политзаключенных. В конце сентября российское издание "Новая газета" сообщила, что Россия готова обменять Олега Сенцова на россыян Марию Бутину, Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые находятся в заключении в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил планы обмена украинской политзаключенного Олега Сенцова на россиян, осужденных в США.