Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину

Олег Сенцов сказал, что пожмет руку Путину, если это позволит освободить других украинцев. Фото: Ракурс

Освобожденный из России украинский режиссер Олег Сенцов рассказал, при каких условиях пожмет руку президенту России Владимиру Путину.

Сенцов отметил, что сделает это, только если такой поступок поможет освободить других украинцев. Об этом он заявил в эфире "Радио Крим.Реалии".

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден однин человек", - отметил Сенцов.

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Во Львове в рамках 26-го Форума издателей состоялся писательский марафон в поддержку находящихся в России украинских граждан. К акции присоединился освобожденный украинский политзаключенный Олег Сенцов.