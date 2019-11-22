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пятница, 22 ноября 2019 15:42

Сенцов призвал украинцев поддержать адвоката по делам Майдана, которая объявила голодовку

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Сенцов призвал украинцев поддержать адвоката по делам Майдана, которая объявила голодовку
"Украинцы должны поддержать объявленную ею голодовку", - считает Олег Сенцов Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Адвокату семей Небесной сотни Евгении Закревской не безразлична судьба расследования "дела Майдана". Украинцы должны поддержать объявленную ею голодовку.

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов выразил эту позицию в Facebook.

"Это не жест и не хайп, это позиция неравнодушного человека. И мы все должны ее поддержать - не в отказе от пищи, а в этом требовании, чтобы президент, правительство и парламент нас услышали", - написал он.

Сенцов рассказал, что Закревская является адвокатом и в его деле. Он ей доверяет. Он расспрашивал Закревскую о расследовании "дела Майдана", в частности о том, нет ли отлагательств и попыток ее "слить". Евгения заверила, что это не так, а следствие такое длительное, так как обстоятельства событий очень сложные и в них участвовало много людей.

Проблемой и причиной голодовки является то, что в разгар суда дело передают из Генпрокуратуры в Госбюро расследований, где нет специалистов, готовых дальше вести это дело.

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"И вот вчера случилось то, о чем предупреждала не только Закревская, но и другие: время закончилось - дело передали в ГБР. Поправка, которая урегулировала бы этот вопрос, так и не была принята. И Женя запустила новые часы - объявила голодовку", - констатировал Сенцов.

Адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская в эфире одного из телеканалов объявила голодовку, требуя принятия Верховной Радой поправки в закон о ГБР, которая позволит перевести в бюро следователей Генпрокуратуры, которые занимались бы "делами Майдана". Закревская заявила, что не будет принимать пищу до тех пор, пока в ГБР не будет создано такое управление. Расследованием "дел Майдана" занималось управление спецрасследований ГПУ, которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. Но с 20 ноября прокуратура потеряла полномочия на расследование уголовных производств, и управление Горбатюк было расформировано. 15 ноября Верховная Рада начала рассматривать законопроект №2116 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все правки.

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