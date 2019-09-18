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среда, 18 сентября 2019 19:54

Сенцов дал показания для Гаагского трибунала

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Сенцов дал показания для Гаагского трибунала
После задержания Сенцова его 4 часа допрашивали. Фото: ukrinform.ua

Освобожденный из российского плена режиссер Олег Сенцов дал показания прокуратуре Крыма о том, как после задержания над ним издевались сотрудники российского ФСБ.

Об этом он рассказал в интервью "Громадському".

"В прокуратуре Крыма показания с меня снимали о том, что происходило. Я пришел, показания дал на ФСБ, на их действия для Гаагского трибунала. Чтобы показать ихние действия. Зло должно быть наказано...

Это были сотрудники ФСБ. Специально группа московская приехала по заданию... Там были сотрудники ФСБ и несколько сотрудников СБУ, которые перешли на ихнюю сторону", - сказал Сенцов.

При этом он подчеркнул, что "это небольшой эпизод, который вообще не стоит упоминания".

"Не хочу об этом говорить не потому, что мне больно или страшно. А потому, что есть люди, которые в десятки раз страдали больше. И выпячивать меня неправильно", - отметил Сенцов.

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7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Среди других, на Родину вернулся режиссер Олег Сенцов, которого Россия удерживала в заключении более 5 лет.

Его задержали сотрудники ФСБ России 10 мая 2014-го возле подъезда его дома в Симферополе. Силовики привезли его в отделение бывшего СБУ с мешком на голове, били, душили, допрашивали около четырех часов.

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