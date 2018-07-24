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вторник, 24 июля 2018 17:31

Семья умершего "киборга" нуждается в помощи

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Семья умершего &quot;киборга&quot; нуждается в помощи
Умер 24-летний "киборг" Роман Крыс. Фото: facebook

От кровоизлияния в мозг 11 июля умер "киборг" 24-летний Роман Крыс.

Был участником боев за Донецкий аэропорт. 2014 получил осколочное ранение и тяжелую контузию, с частичной потерей слуха.

Ему была противопоказана работа, но из-за тяжелого финансового положения он приехал на работу в детский лагерь под Киевом.

"В детском лагере был вожатым. Ему противопоказан воздух, обогащенный озоном. Мозг не выдержал. После окончания смены сразу должен был лечь в госпиталь. Не успел", - рассказала мать военного Инна Шваб.

Роман - родом из оккупированного Донецка. После начала боевых действий его семье угрожали из-за проукраинской позиции.

"Семья переехала в Харьков, в городок для переселенцев. Здесь они ухаживали за Ромой, пока он был в госпитале, - рассказала волонтер Светлана Голуб.

У Романа остались мать Инна, 19-летняя сестра Елизавета и отчим. Семья живет в маленьком вагончике второй год.

"Потеряли дом, любимый город. Им надо помочь улучшить условия проживания. Тогда душе Романа будет спокойнее, - добавила Светлана Голуб. - По просьбе матери, тело военного кремировали. Прах похоронят на Байковом кладбище в Киеве 27 июля. Пусть он покоится в самом сердце Украины, ее столицы.

Реквизиты для помощи:

5168757322170830 ПриватБанк - Шваб Елизавета Игоревна (младшая сестра Романа)

Автор: Юлия ПАСИЧНИК
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24
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