Семья умершего "киборга" нуждается в помощи

От кровоизлияния в мозг 11 июля умер "киборг" 24-летний Роман Крыс.
Был участником боев за Донецкий аэропорт. 2014 получил осколочное ранение и тяжелую контузию, с частичной потерей слуха.
Ему была противопоказана работа, но из-за тяжелого финансового положения он приехал на работу в детский лагерь под Киевом.
"В детском лагере был вожатым. Ему противопоказан воздух, обогащенный озоном. Мозг не выдержал. После окончания смены сразу должен был лечь в госпиталь. Не успел", - рассказала мать военного Инна Шваб.
Роман - родом из оккупированного Донецка. После начала боевых действий его семье угрожали из-за проукраинской позиции.
"Семья переехала в Харьков, в городок для переселенцев. Здесь они ухаживали за Ромой, пока он был в госпитале, - рассказала волонтер Светлана Голуб.
У Романа остались мать Инна, 19-летняя сестра Елизавета и отчим. Семья живет в маленьком вагончике второй год.
"Потеряли дом, любимый город. Им надо помочь улучшить условия проживания. Тогда душе Романа будет спокойнее, - добавила Светлана Голуб. - По просьбе матери, тело военного кремировали. Прах похоронят на Байковом кладбище в Киеве 27 июля. Пусть он покоится в самом сердце Украины, ее столицы.
Реквизиты для помощи:
5168757322170830 ПриватБанк - Шваб Елизавета Игоревна (младшая сестра Романа)
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