Семья умершего "киборга" нуждается в помощи

Умер 24-летний "киборг" Роман Крыс. Фото: facebook

От кровоизлияния в мозг 11 июля умер "киборг" 24-летний Роман Крыс.

Был участником боев за Донецкий аэропорт. 2014 получил осколочное ранение и тяжелую контузию, с частичной потерей слуха.

Ему была противопоказана работа, но из-за тяжелого финансового положения он приехал на работу в детский лагерь под Киевом.

"В детском лагере был вожатым. Ему противопоказан воздух, обогащенный озоном. Мозг не выдержал. После окончания смены сразу должен был лечь в госпиталь. Не успел", - рассказала мать военного Инна Шваб.

Роман - родом из оккупированного Донецка. После начала боевых действий его семье угрожали из-за проукраинской позиции.

"Семья переехала в Харьков, в городок для переселенцев. Здесь они ухаживали за Ромой, пока он был в госпитале, - рассказала волонтер Светлана Голуб.

У Романа остались мать Инна, 19-летняя сестра Елизавета и отчим. Семья живет в маленьком вагончике второй год.

"Потеряли дом, любимый город. Им надо помочь улучшить условия проживания. Тогда душе Романа будет спокойнее, - добавила Светлана Голуб. - По просьбе матери, тело военного кремировали. Прах похоронят на Байковом кладбище в Киеве 27 июля. Пусть он покоится в самом сердце Украины, ее столицы.

Реквизиты для помощи:

5168757322170830 ПриватБанк - Шваб Елизавета Игоревна (младшая сестра Романа)