Семье умершей от коронавируса медсестры выплатят более 1,5 млн грн

Средства поступят на счет семьи на протяжении нескольких банковских дней. Фото: Reuters

На Закарпатье семье медицинской сестры, которая погибла от коронавирусной инфекции, предоставили страховую выплату в более 1,5 млн грн.

Средства поступят на счет семьи на протяжении нескольких банковских дней. Об этом сообщает пресс служба Фонда социального страхования Украины.

"Для семьи медицинской сестры инфекционного отделения из Закарпатья, которая умерла в результате инфицирования коронавируса SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования Украины профинансировал страховую выплату в размере 1 миллион 576 тысяч 500 гривен за счет средств государственного бюджета. Помощь была перечислена Фондом сегодня, 7 августа ", - сказано в сообщении.

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На сегодня ФССУ профинансировали государственные пособия в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней" для семи семей медицинских работников.

За последние сутки в Украине обнаружили 1453 новых больных коронавирусом. Это всего с начала эпидемии в стране. И третий антирекорд за 3 дня подряд. На утро 7 августа в стране 78 261 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Болезнь унесла жизни 1852 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 33 летальных исхода. Побороть коронавирус смогли уже 43055 человек. Из них 531 - за последние сутки.