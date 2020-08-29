Село на Херсонщине закрыли на карантин

На территории села зафиксировано 8 случаев заболевания Covid-19. Фото: Reuters

С 29 августа в селе Змиевка Бериславского района будут установлены карантинные блокпосты на въезде и выезде из населенного пункта.

Соответствующие меры вводят в связи со вспышкой коронавируса среди жителей села. Об этом сообщила Херсонская ОГА в Facebook.

"Будут введены дополнительные ограничительные меры по передвижения и пребывания жителей села в общественных местах. Местные жители, которые работают или учатся за пределами населенного пункта, на блокпостах ,будут проходить температурный скрининг", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, среди жителей села обнаружили 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Карантин будут действовать в течение недели - до 7 сентября, но в случае улучшения эпидемической ситуации на территории населенного пункта они будут сняты досрочно. Специальные службы будут осуществлять работу с дезинфекционной обработки дорог и мест скопления людей", - рассказал председатель облгосадминистрации Юрий Гусев.

По состоянию на 28 августа на Херсонщине 374 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. За последние сутки зарегистрировали 11 новых заражений.