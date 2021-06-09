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четверг, 10 июня 2021 05:01

Сегодня Вознесение Господне

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Сегодня Вознесение Господне
Сегодня отмечают один из крупнейших церковных праздников. Фото: glavcom.ua

Сегодня православные верующие отмечают Вознесение Господне. Это один из важнейших 12 праздников в христианстве.

"Каждый год дата Вознесения меняется, потому что подвязана к празднованию Пасхи. Но всегда приходится на четверг. Это особый день для церкви. Сегодня Иисус благословил своих апостолов и вознесся на небеса", - рассказал Gazeta.ua священник ПЦУ отец Михаил.

Вознесение Господне описано в Евангелии от Луки, Деяниях святых апостолов и коротко в окончании Евангелия от Марка.

После Воскресения Иисус Христос несколько раз появлялся апостолам и проповедовал Царство Божие. Это было не мираж, а свидетельство того, что Спаситель победил смерть. За 40 дней Господь призвал апостолов в пригород Иерусалима - Вифании. Там, на горе Елеон, они в последний раз встретятся с ним во плоти. Подняв руки, Он благословил учеников и вознесся на небо.

В Деяниях святых апостолов написано, что во время Вознесения Спаситель был скрыт облаком, после чего удивленным взглядам появились "два мужа в белой одежде" - они сообщили грядущее Второе пришествие Христа: "мужи Галилейские вы стоите и смотрите на небо? Тот Иисус , вознесшийся от вас на небо, придет таким, как вы видели Его восходящим на небо".

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После этой удивительной разлуки со Христом апостолы вернулись в Иерусалим. Там через несколько дней на них сошел Святой Дух, чтобы могли проповедовать Воскресшего Христа всему миру.

"Уже много лет в этот день паломники посещают гору Елеон, чтобы поклониться камню, откуда вознесся Иисус Христос. А в храмах проводят Божественную литургию. Поста в этот день не держат. Сейчас у нас карнтин и верующие должны беречь свое здоровье. Но в более спокойные времена всем советую посетить храм, чтобы искренне помолиться и почувствовать ту атмосферу единения с Господом", - сказал отец Михаил.

По традиции, на Вознесение пекли пироги с начинкой из зеленого лука, а также особые хлебные блюда - "лесенки", на которых обязательно делали семь перекладин, символизирующие степени (по количеству небес апокалипсиса). Эти лепешки освящали в церкви и с угощением отправлялись в гости к родне.

9 июня 2021 христиане восточной, византийской, традиции отмечают Отдание праздника Пасхи. Это переходящий праздник, который отмечается в 39-й день после Пасхи, когда заканчивается празднование Христова Воскресения.

День Отдания праздника Пасхи отмечают в среду шестой недели после Пасхи. Это последний день, когда богослужение отправляют по образцу великовоскресных служб, используя пасхальные песнопения. В этот день в церквях и утреннее, и вечернее богослужения осуществляются за пасхальным образом при полном освещении храма со свечами, кадилом, пением пасхальных стихир и большим славословием.

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10
июня

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