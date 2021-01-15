Сегодня в Украине ожидаются снег и сильные морозы

15 января в Украине ожидается будет облачно, холодно и морозно.

В большинстве областей, кроме южных, будет идти снег, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток -3. ..8°С, в западных и северных областях -8...11°С. Днем в южных областях от +4. ..-3°С.



Автор: meteo.gov.ua

В Киеве в пятницу также будет идти небольшой снег. На дорогах местами гололед. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток около -10°С.

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Температура воздуха в ночные часы в течение 15-19 января составит -13...20°С, местами возможно до -20...22°С.