Сегодня в Украине ожидаются снег и сильные морозы

 
Ексклюзивы
1/5
Нас может остаться 30 миллионов.
Нас может остаться 30 миллионов.
Просмотров: 1170
Какие машины с "автоматом" можно купить в Украине стоимостью до 39 тыс. грн?
Какие машины с "автоматом" можно купить в Украине стоимостью до 39 тыс. грн?
Просмотров: 2835
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
Просмотров: 720
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 873
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
Просмотров: 225
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 423
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Просмотров: 288
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
1 Просмотров: 522
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Просмотров: 441
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Просмотров: 450
Фото
Все фото
7
28
5
6
5
Ліфт зупиняється лише на нашому поверсі – українка про житло в Канади
Ліфт зупиняється лише на нашому поверсі – українка про житло в Канади
Областной центр накрыло снегом - атмосферные фото с утра до ночи
Областной центр накрыло снегом - атмосферные фото с утра до ночи
Самые простые правила эмиграции - Украинка о переезде в Канаду
Самые простые правила эмиграции - Украинка о переезде в Канаду
Оплата за сад зависит от возраста ребенка – украинка рассказала о жизни в Словакии
Оплата за сад зависит от возраста ребенка – украинка рассказала о жизни в Словакии
Ведущая Хвостова встретила &quot;принцессу вина&quot; в долине Рейна
Ведущая Хвостова встретила "принцессу вина" в долине Рейна
Видео
Все видео
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
В метро мужчина "застрелил" из ружья женщину - вертепную забаву поняли не все
В метро мужчина "застрелил" из ружья женщину - вертепную забаву поняли не все
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Разработали защитную маску "нового поколения"
Разработали защитную маску "нового поколения"
Интервью
1/5
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 864
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 4635
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 423
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 477
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2070
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 288
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 07:37

Сегодня в Украине ожидаются снег и сильные морозы

  Комментировать

15 января в Украине ожидается будет облачно, холодно и морозно.

В большинстве областей, кроме южных, будет идти снег, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток -3. ..8°С, в западных и северных областях -8...11°С. Днем в южных областях от +4. ..-3°С.

Автор: meteo.gov.ua
 

В Киеве в пятницу также будет идти небольшой снег. На дорогах местами гололед. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток около -10°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Карпатах метель: туристам советуют воздержаться от выхода в горы

Температура воздуха в ночные часы в течение 15-19 января составит -13...20°С, местами возможно до -20...22°С.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня в Украине ожидаются снег и сильные морозы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Пилот посадил самолет на реку

Либкнехт и Люксембург попытались осуществить коммунистический переворот

Молодой военный пришел к власти в результате переворота

Вышла последняя серия "Санта-Барбары"

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
9
 1 Просмотров: 58036
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 11187
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 Просмотров: 9064
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 1 Просмотров: 8010
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
7
 Просмотров: 7083
Общество
Гороскоп на 15 января: кому звезды предсказывают богатство и победу
Гороскоп на 15 января: кому звезды предсказывают богатство и победу
 Просмотров: 324
Украинец, который создал платежную систему PayPal, стал миллиардером
Украинец, который создал платежную систему PayPal, стал миллиардером Просмотров: 315
Снежная непогода. В Украине за сутки 1200 ДТП
Снежная непогода. В Украине за сутки 1200 ДТП Просмотров: 99
Суммы в платежках за газ снизятся на 500-800 грн с февраля - депутат
Суммы в платежках за газ снизятся на 500-800 грн с февраля - депутат Просмотров: 189
Назвали самую популярную книгу в 2020 году
Назвали самую популярную книгу в 2020 году Просмотров: 90
Больше всего комментируют
4
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
3
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Сторонников независимости давили танками
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
Голосов: 54813
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть