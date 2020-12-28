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понедельник, 28 декабря 2020 02:13

Сегодня в Украине дожди и снег

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Сегодня в Украине дожди и снег
В Украине ухудшится погода. Фото: Укринформ

В Украине 28 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве областей, кроме восточных, прогнозируются кратковременные дожди, в северных и центральных частях страны пройдет мокрый снег, на дорогах сохранится гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-13 м/с, порывы до 17 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется −5…−1 °С, днем температура воздуха составит 0…+5 °С.

На западе температура воздуха ночью составит −1…+6 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +7…+9 °С.

В восточной части ночью ожидается до −6…-5 °С, днем температура воздуха поднимется до −4…−1 °С.

На юге страны ночью прогнозируется −3…+1 °С, днем воздух прогреется до +2…+8 °С.

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Напомним, в Киеве утром и днем 28 декабря ожидается ухудшение погодных условий.

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