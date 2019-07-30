Сегодня в Украине де-факто зародилась диктатура - Саакян

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Украина превратилась в президентско-парламентскую республику

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Олег Саакян.

"Одна из главных функций украинской интеллигенции - быть иммунитетом от худшего. Сегодня в Украине де-факто зародилась диктатура. Будет ли она в интересах общества, остается вопросом. Институт парламентаризма в кризисе, мы превратились в президентско-парламентскую республику", - говорит политолог.

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Но эксперт уверен, что новую власть может контролировать гражданское общество.

"В первую очередь должны обращать внимание на назначения. Надо блокировать те, что носят коррупционные риски. В случае общественного резонанса сегодняшняя власть не продавливает свои решения. Видим это на примере Одессы (председателем Одесской ОГА планировали назначить Андрея Андрейчикова. Одесские активисты упрекают его в связи с одним из главарей одесского сепаратизма Игорем Марковым. Из-за протестов от этой кандидатуры отказались. - Країна). Этим надо пользоваться. Должны требовать формирования видений. Даже лучший демонтаж должен быть контролируемым. Также надо следить за руками. Ключевые схемы, на которых власть обогащалась во время всего периода независимости, известны. Бить по рукам, как только кто-то пытается воровать", - говорит Саакян.

Полное интервью с Олегом Саакяном читайте в журнале "Країна" от 1 августа.